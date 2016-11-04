بالفيديو .. تعرف على الطريقة المثلى لترتيب الأطعمة في الثلاجة

يعتبر ترتيب وتنظيم الأطعمة والمشروبات داخل الثلاجة ليس فناً فحسب، بل أيضاً يحافظ عليها طازجة ويقي أفراد العائلة من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

ولدى الكثير من الأشخاص معتقدات خاطئة حول طريقة حفظ الأطعمة على أرفف الثلاجة، فمثلاً من الخطأ حفظ الحليب داخل باب الثلاجة، وأيضاً وضع الخبز على الرف العلوي من الثلاجة، الأمر الذي يؤثر على سلامتها وجودتها.

تعرف على الطريقة الصحيحة و الصحية لتنظيم وترتيب الثلاجة ، بحسب ما نقلتها شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع “بيزنس إنسايدر” :

1- يوضع في الرف العلوي من الثلاجة جميع أنواع الجبن والزبد والزبادي والشوكولا.

2- يوضع في الرف الثاني الأطعمة المطبوخة الجاهزة وبقايا الطعام المطهي سواء لحوم أم دجاج أو سمك محفوظة داخل حاويات حفظ محكمة الغلق.

3- يوضع في الرف السفلي الذي يعلو الدرج عبوات الحليب، مراعاة أن تكون في الخلف وليس في الأمام أو باب الثلاجة، بالإضافة إلى البيض محفوظ داخل عبوة خاصة، أيضاً اللحوم والأسماك والطيور النيئة، مراعاة وضعها داخل عبوات مناسبة محكمة الغلق، منعاً من تسرب السوائل منها.

4- يوضع في الدرج الخضروات الورقية عالية الرطوبة. أغلب الفواكه والخضار يُطلق غاز الإيثلين (هرمون النضج الذي ينتج عن تنفس الثمار)، ما يُعجل من تعفنها، وبالتالي يجب أن تكون في مكان معزول، لذا يجب أن توضح داخل درج مغلق.

5- يوضع في باب الثلاجة العصائر والسوائل والمايونيز والصلصات وجميع أنواع المقبلات والمخللات في عبوات مخصصة.

6- أيضاً يُحفظ داخل باب الثلاجة المكسرات النيئة.

يُنصح بضبط درجة حرارة الثلاجة أقل من 40 درجة، أما الفريزر فينبغي أن تكون درجة حرارته صفر درجة، مع ضرورة تنظيف الثلاجة أسبوعياً والتخلص من الأطعمة والمشروبات والمواد التالفة، مع مراعاة تقليل فتح الثلاجة باستمرار، أو فتحها لفترة طويلة لجلب أو وضع مادة غذائية، وذلك للحفاظ على درجة حرارتها.

بالإضافة إلى عدم تكديس الثلاجة بالمواد الغذائية، حفاظاً على رفع مستوى تهوية التبريد، كما ينصح أيضاً بوضع ملصقات على الأطعمة تحمل تاريخ التخزين والانتهاء.

شام تايمز

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