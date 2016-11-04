فتاة أمريكية تتزوج من رجل تبرع لها بنصف كبده

عندما تبرع ضابط إنقاذ أمريكي بنصف كبده لامرأة لم يسبق له أن التقى بها، لم يكن يعرف أن علاقة حب ستجمع بينهما وستصبح شريكة حياته في المستقبل.

القصة بدأت في مارس (آذار) عام 2014، عندما شخّص الأطباء إصابة هيذر كروغر (27 عاماً) بسرطان الكبد في المرحلة الرابعة، وكان لديها أشهر قليلة تعيشها، والفرصة الوحيدة لإنقاذ حياتها كانت في إجراء عملية زرع كبد لها.

ولم يكن الانتظار على قوائم المتبرعين خياراً متاحاً أمام هيذر، حيث كان لا بد من إجراء عملية عاجلة لها، وذلك عن طريق إيجاد متبرع حي على استعداد ليقدم لها جزءاً من كبده، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وجاء الخلاص على يد رجل غريب، حيث شاء القدر أن يسمع كريس ديمبسي حديث ابن عمها وهو يتناول الطعام في أحد المطاعم، حول مرضها وحاجتها الماسة إلى متبرع، وشعر أنه على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أظهرت التحاليل أن هناك تطابقاً كبيراً بين أنسجة هيذر وكريس، والتقى الاثنان بعد وقت قصير لمناقشة إجراءات العملية الجراحية، وسارت الأمور على ما يرام حيث كللت العملية بالنجاح، واستعادت هيذر حياتها الطبيعية كما في السابق.

وبعد العملية قال كريس لهيذر إنها ليست مدينة له بشيء، ويمكن لكل منهما أن يمضي في حال سبيله، لكن الأمور سرعان ما تطورت بينهما، ونشأت علاقة عاطفية طلب كريس على إثرها يد هيذر للزواج في 10 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وفي وقت سابق من هذا الشهر أقيم حفل الزفاف المنتظر.

شام تايمز

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