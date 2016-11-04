” سيسقط عدد كبير من الضحايا المدنيين ” .. تايمز البريطانية : بوتين سيعيد سيناريو غروزني في حلب يوم الانتخابات الأمريكية

تشير صحيفة “تايمز” البريطانية استنادا إلى مصدر في أجهزة الاستخبارات، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعطي الأوامر لانطلاق الهجوم الواسع على مدينة حلب هذا الأسبوع.

وتزعم الصحيفة، بأن بوتين سيستخدم “الوقفة السياسية” في واشنطن خلال يوم الانتخابات الرئاسية، وأن بداية الهجوم مرتبطة بوصول الطراد الثقيل “الأميرال كوزنيتسوف” إلى منطقة المعارك.

وتضيف الصحيفة، بأنه حسب افتراض المدير السابق للمعهد الملكي الموحد للدراسات الدفاعية (RUSI)، مايكل كلارك، ستكون الضربة التي ستوجه إلى الجزء الشرقي من حلب معادلة للضربة التي تعرضت لها مدينة غروزني عامي 1999-2000 وتؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، وقال “سوف نعبر عن أسفنا من دون فائدة خلال السنوات المقبلة، كما فعلنا بعد عمليات الإبادة في رواندا وسيريبرنيتسا.

من جانبه وصف مدير دائرة التعاون الأوروبي في الخارجية الروسية، أندريه كيلين، هذه التصريحات بأنها تكهنات لا معنى لها، وقال موضحا، إن السفن الحربية الروسية “تواجدت دائما في البحر الأبيض المتوسط”، لذلك فإن “الافتراضات الغامضة” لا معنى لها.

(RT)

شام تايمز

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