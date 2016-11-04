تركيا : ضحايا بهجوم بسيارة مفخخة لحزب العمال الكردستاني

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، مقتل ثمانية اشخاص واصابة اكثر من مئة بجروح في هجوم بسيارة مفخخة، استهدف صباح الجمعة مبنى للشرطة في دياربكر جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.

وقال يلديريم “لدينا حتى الآن ثمانية قتلى بينهم شرطيان”.

واضاف ان حزب العمال الكردستاني “كشف مجدداً عن وجهه الغادر (…) لقد فجروا سيارة محشوة بالمتفجرات”.

وقع الانفجار بعد توقيف رئيسي حزب الشعوب الديموقراطي المدافع عن القضية الكردية وعدد من نوابه خلال الليل.

(AFP)

شام تايمز

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