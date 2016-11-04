اليويفا يبرئ ميسي من أزمة ملعب الاتحاد

أفلت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني من توقيع أي عقوبات عليه بعد خسارة الفريق الكتالوني بنتيجة 1-3 في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ميسي اعترض بشكل غير لائق على الحكم المجري فيكتور كاساي بين الشوطين، إضافة إلى محاولة الاشتباك مع البرازيلي فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بملعب الاتحاد، وهي الواقعة التي نفاها النادي الإنجليزي ولاعب السيتي أيضًا.

أما بخصوص توجيه إهانات للحكم المجري كاساي، فإن مسؤول بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أكد في تصريح مقتضب لصحيفة “ميرور” الإنجليزية: “تقرير الحكم لم يحمل أي إدانة لميسي، لذا لن نوقع أي عقوبات ضد مهاجم برشلونة”.

كما أشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنها حاولت التواصل مع إدارة برشلونة للرد على اتهام ميسي بالاعتداء لفظيًا على الحكم، ولكن لم يصلها رد من مسؤولي النادي الكتالوني.

كووورة

شام تايمز

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