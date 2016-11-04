منح كلينسمان لقب القائد الشرفي للمنتخب الألماني

سُمي اليوم الخميس، النجم السابق يورجن كلينسمان، قائدًا شرفيًا لمنتخب ألمانيا، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم، ليصبح خامس لاعب سابق، يحصل على هذا الامتياز.

وألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خطابًا؛ تكريمًا له في حفل على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الألماني: “أنت رياضي مدهش وشخصية ذات شعبية وقدوة رائعة في مجال كرة القدم”.

وانضم كلينسمان “52 عامًا”، إلى فريتز والتر، وأوفي زيلر، وفرانز بيكنباور، ولوثار ماتيوس، كقائد شرفي للمنتخب الألماني.

وشارك كلينسمان في 108 مباراة دولية، وفاز مع منتخب بلاده بلقب مونديال 1990، وحمل شارة قيادة الفريق في 36 مباراة بين عامي (1995، و1998)، وهي المسيرة التي شهدت تتويج المنتخب الألماني بلقب يورو 1996.

وتولى كلينسمان، تدريب منتخب ألمانيا في 2004، وقاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في مونديال 2006، ثم استقال بعدها ويتولى تدريب منتخب أمريكا منذ عام 2011.

كووورة

شام تايمز

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