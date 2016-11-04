روني يُحقق إنجازًا تاريخيًا مع مانشستر يونايتد

حقق واين روني، قائد مانشستر يونايتد، إنجازًا تاريخيًا، بهدفه في مرمى فنربخشة، في المباراة، التي جرت بينهما، مساء الخميس، في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الفريق التركي، بهدفين لهدف.

وبات الهدف، الذي سجله روني، في مرمى الفريق التركي، رقم (38) قاريًا، ليصبح الهداف التاريخي للشياطين الحمر في البطولات الأوروبية، متساويًا مع رود فان نيستلروي، وفقًا لإحصائية صادرة من موقع “أوبتا”.

وسجل فان نيستلروي 38 هدفًا لمانشستر في أوروبا خلال 5 مواسم فقط، في الفترة من 2001 إلى 2006، أما روني سجل أهدافه في 12 موسمًا منذ انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر قادمًا من إيفرتون في صيف 2004، منهم 4 أهداف في مسابقة “يوروبا ليج”.

كما رفع قائد مانشستر يونايتد، رصيده إلى 247 هدفًا بقميص ناديه، ليكون على بعد هدفين فقط من معادلة رقم بوبي تشارلتون الهداف التاريخي للشياطين الحمر، في كل البطولات.

كووورة

شام تايمز

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