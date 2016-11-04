بيضة واحدة يومياً تحد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

وجد علماء أميركيون أن تناول بيضة واحدة في اليوم أمر يعمل على خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 12 %، واكتشفوا أنه لا توجد أية علاقة بين المواظبة على تناول البيض بصورة يومية وبين خطر الإصابة بمرض القلب التاجي.

وبحسب صحيفة إيلاف ، توصل العلماء لتلك النتائج بعد مراجعة مجموعة دراسات تم نشرها على مدار 33 عاماً – في الفترة ما بين 1982 و2015 – بمشاركة أكثر من 275 ألف شخص.

وبعد مراجعتهم طبيعة العلاقة المحتملة بين تناول البيض وخطر الإصابة بمرض القلب التاجي والسكتة الدماغية، توصل العلماء للنتائج السابقة، وأوضح الباحث الرئيسي، دكتور دومينيك ألكسندر، من معهد EpidStat بالولايات المتحدة، أنه كان من الضروري إجراء بحوث لمعرفة حقيقة العلاقة بين تناول البيض والسكتة الدماغية.

واتضح أن البيض يحظى بعديد الصفات الغذائية الايجابية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، التي اتضح أنها تساعد على الحد من التوتر التأكسدي والالتهابات، بالإضافة لكون البيض مصدر غني بالبروتين، الذي يرتبط بخفض ضغط الدم .

شام تايمز

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