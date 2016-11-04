هيلاري كلينتون تكشف عن عشقها لنادي آرسنال رغم انشغالها بالحملة الانتخابية

لم تخف هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، عشقها لنادي آرسنال الإنكليزي، بالرغم من انشغالها بالحملة الرئاسية.

وقبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ظهرت مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في ولاية ميامي للترويج لحملتها الانتخابية، حيث أظهرت عشقها لنادي آرسنال.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، تواجدت في أحد الحانات التابعة لمشجعي نادي آرسنال في ولاية ميامي، حيث تحدثت مع أشخاص كانوا يرتدون قميص النادي اللندني، لشرح برنامجها الانتخابي قبل أيام قليلة من بدء الانتخابات.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أكد العديد من سكان ولاية ميامي أن هيلاري من عشاق الغنرز، بالرغم من أن ابنتها تُدعى تشيلسي، وهو النادي الذي يعتبر من أشد المنافسين لنادي آرسنال.

جدير بالذكر أن هيلاري كلينتون تتنافس على كرسي الرئاسة الذي سيتحدد الفائز به يوم الثامن من نوفمبر الجاري مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

شام تايمز

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