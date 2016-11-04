عودة بث قنوات التلفزيون الرسمية بعد انقطاع لفترة وجيزة

انقطع بث القنوات التلفزيونية السورية الرسمية لفترة وجيزة قبل ان يعاود العمل، مساء الخميس، الأمر الذي بررته تلك القنوات بانه “عطل فني” في الأقمار الصناعية.

وتعرض بث القنوات التلفزيونية السورية الرسمية لانقطاع مؤقت، ليعود من جديد بعد حوالي الساعة.

وكان المركز الإخباري السوري قال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” ، “نعتذر من مشاهدي الفضائية السورية وقناة الإخبارية السورية وقناة التربوية وقناة سورية دراما عن توقف البث بسبب عطل في الأقمار الصناعية”.

من جانبها , قدمت قناة الإخبارية السورية اعتذاراً لمتابعيها عن انقطاع البث، لما وصفته بأنه خلل في الأقمار الصناعية.

كما قالت قناة “سما” الفضائية عبر صفحتها على “فيسبوك”، خلل فني في القمر الصناعي يؤثر على بث بعض القنوات السورية نجم عنه تقطع في إرسال قناتي الفضائية السورية والإخبارية السورية والمهندسون المختصون يعملون على إصلاحها.

يشار الى انها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القنوات السورية لتوقف في البث, حيث قالت مصادر من هذه القنوات حينها ان التوقف جاء لاسباب تتعلق بالقمر ذاته.

وكانت ادارة القمر الصناعي نايل سات أوقفت في 2012 بث قناتا (الإخبارية وسوريا الفضائية)، وقناة الدنيا السورية الخاصة ، وذلك بعد توصية من الجامعة العربية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes