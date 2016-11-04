بلغاريا : العثور على 13 مليون يورو مزيفة بقاع سد مائي

عثر غواصون على أوراق نقدية من فئة 500 يورو تصل قيمتها الإجمالية إلى 13 مليوناً، في قعر سد في جنوب بلغاريا على ما قال المدعي العام سوتير تساتساروف.

وأوضح “أنها من أكبر عمليات ضبط اليوروهات المزيفة في بلغاريا”. وأشار إلى أن الأوراق النقدية التي كان جزء منها غير منجز وغير مقصوص “من نوعية جيدة جداً”.

وقرر المصرف المركزي الأوروبي أخيراً وقف إصدار الأوراق النقدية من فئة 500 يورو، بسبب استخدامها في تبييض الأموال. إلا أن الأوراق النقدية من هذه الفئة الموضوعة في التداول ستبقى صالحة.

وكان مزيف عملات أوقف مع اثنين آخرين في الأيام الأخيرة في منطقة بلوفديدف (جنوب) أبلغ الشرطة بمكان وجود هذه الأوراق النقدية التي رميت في سد ميتشكا، قبيل اقتحام الشرطة للمطبعة.

وكانت السلطات البلغارية فككت هذه السنة بمساعدة يوروبول ثلاث مطابع للعملات المزيفة في شمال البلاد. ( AFP )

شام تايمز

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