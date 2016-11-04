دون إصابات .. انفجار عبوة ناسفة بحي غويران بالحسكة

أفادت مصادر إعلامية، مساء الخميس، ان انفجاراً هز حي غويران في مدينة الحسكة، أدى لأضرار مادية فقط.

وقالت المصادر ان الانفجار وقع قرب مطعم السندباد في حي غويران، واستهدف مقراً لقوات “الأسايش” الكردية.

ولفتت المصادر الى ان الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات بين المواطنين، فيما ادى لأضرار مادية.

ولم تصدر أي جهة تبني للتفجير الحاصل حتى اللحظة.

وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) تبنى تفجيراً في أيلول الماضي، اودى بحياة 5 أشخاص، وادى لإصابة شخصين آخرين، وقع عند دوار مرشو شمال مركز المدينة.

وشهد بداية آب الماضي، تفجير دارجة نارية ادى لمقتل شخصين واصابة 12 اخرين، في بلدة العريشة جنوب غرب الحسكة، سبقه في تموز تفجيرا استهدف حي الصالحين في المدينة ادى لمقتل 10 اشخاص واصابة 27 اخرين.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes