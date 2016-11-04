الـ ” فيفا ” يفرض عقوبات على 10 دول بينها إيران

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس عقوبات على نظيره الايراني بسبب شعارات دينية في المباراة الاخيرة لمنتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم.

واوضح الفيفا في بيان له “تم تغريم الاتحاد الايراني بمبلغ 45 الف فرنك سويسري بسبب عدد من الشعارات الدينية اثناء احدى مباريات كأس العالم”.

واعلن الاتحاد الدولي ايضا فرض عقويات اخرى على تسع دول هي كرواتيا والبانيا وكوسوفو والبرازيل والبارغواي واستونيا واوكرانيا وتشيلي والارجنتين بسبب شغب جماهيرها بما فيها اطلاق هتافات ضد المثليين.

( AFP )

شام تايمز

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