بريطانيا ترحّب باختيار الحريري رئيساً لوزراء لبنان وتأمل في استمرار روح التعاون بين قياداته

لندن ـ “شام تايمز”: رحّب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون باختيار سعد الحريري لمنصب رئيس وزراء لبنان، وأمل في استمرار روح التعاون بين القيادات اللبنانية لما فيه مصلحة بلدهم.

وقال جونسون “إن ما تحقق من تقدم سياسي مؤخراً في لبنان يعكس ما يمكن أن ينجزه السياسيون بالعمل مع بعضهم البعض لما هو في المصلحة الوطنية للبنان، وأُهنئ سعد الحريري لاختياره لمنصب رئيس الوزراء المعيّن، وآمل أن يعقب ذلك التعيين العمل سريعاً لتشكيل الوزارة”.

وحثّ القيادات اللبنانية على “انتهاز هذه الفرصة لتقوية مؤسسات الدولة، ومواصلة تطبيق الاصلاحات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد، وتحقيق المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون”.

وأكد جونسون أن المملكة المتحدة “ملتزمة بدعم لبنان ينعم بالسيادة بالازدهار والأمن، وتتطلع قدماً للعمل مع رئيس الوزراء الحريري في عدد من المسائل الأساسية، بما فيها تعزيز الاقتصاد والأمن، وتشجيع التعايش في لبنان، وإدارة تحدي وجود عدد كبير من اللاجئين لما هو في صالح الجميع”

وكان جونسون رحّب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً جديداً للبنان، واعتبر أن انتخابه “يضع نهاية لسنتين وستة أشهر من الفراغ الرئاسي ويفتح صفحة جديدة للبنان”.

شام تايمز

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