العفو الدولية تتهم السلطات الايطالية بصعق اللاجئين بالصدمات الكهربائية لانتزاع بصماتهم بالقوة

لندن ـ “شام تايمز”: اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة الايطالية باساءة معاملة اللاجئين والمهاجرين على نحو خطير، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية واستخدام كماشة على خصيتي واحد منهم، لإنتزاع بصماتهم بموجب برنامج يرعاه الاتحاد الأوروبي للتعامل مع قضاياهم.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن هذه المعاملة ترقى في بعض الحالات إلى حد التعذيب وتمارسها الشرطة الإيطالية بموجب برنامج “نهج النقطة الساخنة” الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتقييم حالات المهاجرين واللاجئين الجدد وأخذ بصماتهم عند نقطة دخولهم إلى أراضيه.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تسريع عملية تقييم متطلبات الحماية للوافدين الجدد من المهاجرين واللاجئين، والبت في طلبات لجوئهم أو اعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقال باحث الشؤون الإيطالية في منظمة العفو الدولية، ماتيو دي بيليس، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي “دفعوا السلطات الإيطالية إلى خارج حدود ما هو قانوني جراء اصرارهم على الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين على دولهم”.

واشار بيليس إلى أن هذا التعامل “سبب صدمات نفسية للاجئين والمهاجرين الواصلين إلى إيطاليا بعد رحلة مروّعة، وأجبرهم على الخضوع لتقييمات خاطئة، وعرّضهم في بعض الحالات لانتهاكات جسيمة على أيدي الشرطة بما فيها الإبعاد غير القانوني”.

شام تايمز

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