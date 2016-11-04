بالفيديو .. لبنانيون في أستراليا يوزعون الوقود مجاناً احتفالاً بـ ” عون “

احتفل مهاجرون لبنانيون في أستراليا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد أكثر من سنتين من الفراغ بطريقة مميزة ، حيث قاموا بتوزيع الوقود مجاناً على السائقين وذلك لمدة نصف ساعة (من الـ12 للـ12:30 ظهراً امس الأربعاء) في محطة الوقود التي يملكونها في مدينة سيدني.

ووفق ما نقلت قناة العربية ، بثت إحدى القنوات الأسترالية تقريرا عن الموضوع أكد أن هذا التوزيع المجاني للوقود، “الذي يُعتبر حلم كل سائق في مدينة سيدني”، أدى لزحمة سير قرب المحطة.

وقد أظهرت الصور الزحمة قرب المحطة التي زينها صاحبها بصورة للرئيس اللبناني الجديد ميشال عون وبعض البالونات.

وشهدت محطة بنزين يملكها الأسترالي من أصول لبنانية جورج عنداري في مدينة بانش بول- سدني في أستراليا، زحمة سيارات خانقة منذ الصباح الباكر، إذ وقفت السيارات في صف طويل لتعبئة البنزين مجاناً.

قد يكون هذا الأمر مستغرباً لكن صاحب المحطة قرر توزيع البنزين مجاناً لمدة نصف ساعة احتفالاً بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في لبنان، بلده الأم.

وقد حاز هذا الحدث اهتمام الإعلام الأسترالي الذي تناول الخبر في نشراته الإخبارية وقد تداول الناشطون فيديو لهذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير فيه مقدم الأخبار إلى أنّ حلم الأستراليين بالحصول على البنزين مجاناً قد تحقق فعلاً!

شام تايمز

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