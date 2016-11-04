داعش يعلن عن تدمير مروحية روسية شرق حمص .. وموسكو تؤكد سلامة طاقمها

أكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، ان طاقم مروحية تعرضت لقصف بقذائف الهاون قرب تدمر، لم يصابوا بأذى, وذلك بعد اعلان تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تدمير مروحية هجومية روسية بصاروخ موجه شرق حمص.

وقالت الوزارة في بيان “مروحية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قامت بهبوط اضطراري خلال تنفيذها رحلة دورية بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قرية تقع على مسافة 40 كيلومترا شمال غرب تدمر”.

وتابع البيان أن المروحية تعرضت لقصف بعد هبوطها على الأرض بقذائف الهاون من قبل مسلحين مجهولين خلال قيام طاقمها بتفقدها.

وشددت الوزارة على أن أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى، وتم نقلهم جميعا إلى قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية بوساطة مروحية إغاثة، وذلك بسبب اضرار كبيرة لحقت بالمروحية الأولى، منعتها من الإقلاع من موقع الهبوط.

وكانت وكالة (أعماق) المقربة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن مسلحي التنظيم أسقطوا مروحية روسية بصاروخ موجه شرقي مدينة حمص.

وكانت موسكو أعلنت في الأول من آب الماضي، عن إسقاط مروحية روسية من طراز “مي-8” كان على متنها 5 عسكريين روس في ريف إدلب، تلاه تأكيد الكرملين مقتل جميع العسكريين الذين كانوا على متن الطائرة.

سبق ذلك اسقاط مروحية روسية في تموز، حيث اعلنت الدفاع الروسية حينها عن مقتل جميع أفرادها.

يشار الى انه تم خلال سنوات الحرب في سوريا، إعلان جهات معارضة إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية، في حين أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية

صورة تعبيرية

شام تايمز

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