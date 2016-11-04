المعارضة السورية تتحدث عن تحضير النظام وروسيا لهجوم (كبير) على حلب

رجّحت مصادر في المعارضة السوري أن يشن النظام السوري وروسيا عملية عسكرية واسعة النطاق على مدينة حلب وريفها الشمالي خلال الـ48 ساعة المقبلة، وأشارت إلى أن النظام والإيرانيين يحشدون قوات رديفة من المليشيات العراقية خصوصاً حول المدينة وينقلون أسلحة تمهيداً لما وصفوه بـ “معركة كبرى”.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “توقف روسيا عن قصف مدينة حلب ليس بالضرورة معياراً جيداً يمكن أن يُبنى عليه، فكل ما يجري على الأرض يشير إلى استعداد النظام والميليشيات المُسيّرة من إيران لمعركة كبيرة في حلب، ويتم منذ نحو أسبوع استقدام المقاتلين العراقيين بكميات كبيرة إلى محيط المدينة بإشراف إيراني، كما أن هناك استحضار للسلاح عبر مطار كويريس العسكري، حيث لا تتوقف المروحيات عن نقل السلاح على اختلاف مستوياتهن ويُعتقد أن تحضيرات لمعركة كبرى في حلب تجري على قدم وساق على عدة محاور”.

وأضافت المصادر أن “الهجوم سيتم على الأغلب عبر ثلاثة محاور، الأولى عبر جبهة تل عفر، والثانية من مطار كويريس باتجاه عران والباب ودير حافر، والثالث من شرق حلب”.

وتتحدث وسائل الإعلام السورية المؤيدة للنظام عن استعداد قوات النظام والميليشيات التابعة لها، للهجوم على حلب براً، بتغطية جوية روسية، كما تشير إلى استقدام الآلاف من الموالين من العاملين في الميليشيات غير النظامية.

ويشار إلى أن فصائل المعارضة المسلحة، أعلنت في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن بدء معركة فك حصار الحبش، سيطرت خلالها على عدة نقاط لقوات النظام، وسرعان ما أعلنت روسيا عن تجميد ضرباتها الجوية على حلب، وتخشى المعارضة أن يكون هناك تحضير لهجوم محتمل على حلب.

وكالة آكي الإيطالية للأنباء

شام تايمز

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