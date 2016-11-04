مسنّة طعنت زوجها بسكين بسبب الغيرة وقررت العودة لأحضانه بعد خروجها من السجن

لندن ـ “شام تايمز”: أقدمت إمرأة مسنة في الرابعة والثمانين من العمر على طعن زوجها بسكين بدافع الغيرة، غير أنها قررت العودة إلى أحضانه بعد خروجها من السجن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن محكمة بريطانية قضت عام 2014 بسجن إليزابيث ستوكس لمدة أربع سنوات وستة أشهر لقيامها بطعن زوجها البالغ من العمر 71 عاماً جراء اعتقادها على نحو خاطئ بأنه خانها وأقام علاقة غرامية مع إمرأة أخرى.

وقالت إن محكمة التاج بمدينة غلوستر البريطانية اصدرت أيضاً أمراً تقييدياً يمنع إليزابيث من الاقتراب من زوجها، لكنها قررت إبطاله بعد خروجها من السجن وتمكينها بالتالي من العودة إليه.

واضافت (بي بي سي) أن الزوج، جاك ستوكس، تماثل للشفاء من جروحه وقرر أن يغفر لزوجته ما فعلته به، لاعتقاده بأنها تحبه كثيراً بدليل أن الدافع كان نبيلاً وهو الغيرة.

وبموجب قرار المحكمة، ستكون إليزابيث قادرة على زيارة زوجها تحت اشراف دائرة مراقبة السلوك على مدى العاملين المقبلين قبل السماح لها بالعيش معه مرة أخرى، في حال بقيت على قيد الحياة بالطبع..

شام تايمز

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