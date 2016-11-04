بالفيديو .. لويس سواريز ينجح في ترويض كرة ساقطة من ارتفاع ٣٥ متراً

أظهر النجم الأروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، قدرة عالية على التحكم والسيطرة على كرة ساقطة من ارتفاع 35 مترا وبسرعة وصلت إلى حوالي 65 ميلا في الساعة.

ودخل سواريز في تحدي من نوع خاص مع اثنين من أصدقائه تمثل في محاولة ترويض كرة ساقطة من تلك مسافة مرتفعة، وذلك في ظل حضور زميله في الفريق الكاتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، أظهر مقطع فيديو قيام شخص بإسقاط الكرة عبر رافعة من ارتفاع 35 مترا وبسرعة وصلت إلى حوالي 65 ميلا في الساعة، قبل أن ينجح سواريز في ترويض الكرة والسيطرة عليها بمهارة بعد عدة محاولات فاشلة.

وبالرغم من نجاحه في ترويض الكرة إلا أن تلك المحاولة لم تحتسب لمصلحته لأنه مفترض أن يضربها مرة أخرى قبل أن تسقط على الأرض.

شام تايمز

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