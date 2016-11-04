الولايات المتحدة : إحراق كنيسة للسود وكتابة شعار مؤيد لترامب على جدارها

أعلنت السلطات الأمريكية الاربعاء انها فتحت تحقيقا في حريق متعمد استهدف مساء الثلاثاء كنيسة في معقل للسود في المسيسيبي وكتب عليها شعار مؤيد للمرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

وقال رئيس جهاز الاطفاء روبن براون سينيور إن “الحريق اضرم بصورة متعمدة” في كنيسة هوبويل التبشيرية المعمدانية في بلدة غرينفيل التي يقطنها 35 الف شخص وتقع في عمق الجنوب الامريكي.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزة محلية الكنيسة الصغيرة التي يزيد عمرها عن مئة عام وقد تحطمت نوافذها وتفحمت جدرانها حيث كتب على واجهتها شعار “صوتوا لترامب”.

من جهته قال قائد شرطة البلدة ديلاندو ويلسون ان المحققين “يستجوبون شخصا على صلة بالتحقيق”.

واضاف ان الشرطة تحقق لمعرفة ما اذا كان الدافع وراء احراق الكنيسة هو كراهية عرقية او سوى ذلك.

وقال “نحن ما زلنا في بداية التحقيق ونحاول معرفة الدوافع الكامنة وراءه”.

(AFP)

شام تايمز

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