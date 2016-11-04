روسيا اليوم : فريقنا تعرض للقصف بحلب الجديدة ( فيديو )

قالت “روسيا اليوم” إن فريق تصوير تابع لشبكتها تعرض لعملية قصف في حلب.

وقال المراسل مراد غازدييف إن “عملية القصف بدأت بعد مرور 10 دقائق على وصول الفريق إلى موقع على الخطوط الدفاعية للجيش السوري في حي حلب الجديدة”.

وتابع أن “3 عربات مفخخة قادها انتحاريون انفجرت على مقربة من المخبأة التي لجأ إليها الفريق. وواصل الصحفيون التصوير، على الرغم من سقوط قذائف على بعد أمتار من المخبأة، فيما كان عشرات المدنيين يهربون إلى عمق الأحياء السكنية”.

وتمكن الفريق الروسي من مغادرة الموقع الخطير “بفضل عسكريين سوريين كانوا ينقلون مجموعة مدنيين من إلى منطقة آمنة”، على حد زعم الشبكة.

شام تايمز

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