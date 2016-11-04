ألمانيا تبحث تشريع قانون يحظر على الأئمة تزويج القاصرينألمانيا تبحث تشريع قانون يحظر على الأئمة تزويج القاصرين

كشفت صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن الحكومة الاتحادية تعمل على بلورة قانون لمنع زواج القاصرين، سيعمل على منع الأئمة من عقد الزواج في المساجد إذا كان ذلك يمس أطفالا قاصرين.

وقد تُفرض غرامات على الأئمة قد تصل إلى ألف يورو، حسب تقرير الصحيفة.

يذكر أنه تم بهذا الشأن في سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل مجموعة عمل لبحث الموضوع شاركت فيها الحكومة الاتحادية وعدد من ولايات البلاد منها ولاية بافاريا وهيسن وسكسونيا وشليسفيغ هولشتاين وولاية شمال الراين ويستفاليا.

وإلى جانب وزارة الداخلية تساهم وزارة العدل في مجموعة العمل هذه سعيا لبلورة قانون بهذا الشأن قبل نهاية لعام الجاري.

(DW)

شام تايمز

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