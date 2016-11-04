أغويرو يكشف حقيقة شجار ميسي في نفق اللاعبين

نفى اللاعب الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، رؤية مواطنه ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، يتشاجر مع أحد لاعبي “السيتزن ” ، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب “الإتحاد” لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أغويرو، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو” البريطاني : “لم أتحدث مع ميسي عقب الخسارة، عندما تخسر يكون مزاجك سيئا. لقد رأيته عقب اللقاء، كان يبدو في حالة سيئة، من خلال معرفتي به، أستطيع أن أفهم متى يكون جيداً ومتى يكون منزعجاً عامة لا يوجد أحد سعيد حين يخسر”.

وأضاف قائلاً: “شجار ميسي؟ لم أر شيئاً، أعتقدت أن ميسي يتحدث لي، لكنه لم يفعل، ثم تحدث لاعبون آخرون مع الموظفين، لم يكن هناك ما يستدعي القلق”.

وبحسب صحيفة إيلاف ، تابع مهاجم مانشستر سيتي بقوله:” سمعت شيئاً ما ولكني لم أفهم ما حدث، عندما يخسر شخصاً ما، يجب أن تحترمه، ميسي لم يكن في مزاج جيد كي أتحدث معه، وأنا احترمت ذلك”.

وكانت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، قد ذكرت انّ ميسي دخل في شجار مع أحد لاعبي مانشستر سيتي بالنفق المؤدي إلى أرضية الملعب، عقب نهاية المباراة التي فاز بها النادي الإنكليزي بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد.

شام تايمز

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