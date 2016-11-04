بطل العالم بالملاكمة السوري محمد غصون : الاتحاد الرياضي داعش الداخل

أكد بطل العالم في الملاكمة والحائز على عدة ميداليات ذهبية، محمد حسين غصون لـ ميلودي اف ام أن “الاتحاد الرياضي يضغط على اتحاد الملاكمة ويميز بين الرياضات الفردية مالياً مع أن الاتحاد العام لا يعاني مالياً، واصفاً الاتحاد الرياضي “بداعش” الداخل، قائلاً “هم سبب اعتزالي وتركي للملاكمة.

وأضاف أن “من حق من يحصل على ميداليات ذهبية أن يحصل على منزل له كهدية على إنجازه وعندما يتكرر الإنجاز تقدم له جوائز نقدية لكن لم أحصل على شيء رغم تحقيقي لعدة ميداليات ذهبية”، مشيراً إلى حصول غيره من اللاعبين على منزل في السكن الشبابي مؤخراً.

وتابع غصون ” نحن خمسة أشخاص من عائلة واحدة لا نملك بيت رغم إنجازاتنا ونعتمد على راتب نادي الجيش الذي يبلغ 10 آلاف ليرة، ومن الاتحاد الرياضي بحال وجود معسكر مغلق ليصل الراتب إلى 15 آلف ليرة لبطل دولي في الملاكمة في ظل الظروف الحالية وهو أمر غير معقول”.

وحول انسحاب أخيه علاء غصون من بطولة العالم في قطر المؤهلة لأولمبياد البرازيل الماضي أكد أن “السبب هو مواجهة جمعته مع ملاكم إسرائيلي لذلك رفض وانسحب من البطولة”.

وفي نهاية حديثه أشار إلى أن ” منتخب الملاكمين الذي كان سابقاً في عام 2010 معظمه سافر نتيجة الإهمال من قبل الاتحاد العام، لكن يجب علينا عدم نسيان فضله وإيجابياته رغم كل شيء”.

ومحمد غصون من مواليد 28/1/1989، بدأ بممارسة الملاكمة منذ صغره وحصل عام (2006) على ذهبية العرب للشباب في مصر، وفي (2009) على برونزية دورة العاب البحر الابيض المتوسط (بيسكارا-ايطاليا)، وذهبية دورة البقعة بالاردن، وذهبية دورة الفجر بايران، وفضية دورة سيرينجادا البلغارية الدولية التي يشارك بها نخبة من افضل ملاكمي العالم، وفي (2010) حصل على ذهبية الجيوش العربية التي تقام للمرة الاولى بالوطن العربي، ولم يهدأ الملاكم السوري صاحب القبضة الحديدية حتى أنتجت قبضته ذهبية العالم في “البرازيل” عندما فاز بلقب بطولة العالم العسكرية في العام 2011.

وحصل أيضاً على ذهبية دورة المحبة باللاذقية، وذهبية دورة الملك محمد السادس في المغرب (بطولة العالم المصغرة)، وذهبية دورة الشرطة العربية التي تقام في دمشق، وذهبية دورة الماطا في كازخستان، وذهبية اسياد غوانزو الصينية.

شام تايمز

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