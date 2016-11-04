طيار سعودي ينقذ مطار القاهرة من كارثة محققة

أنقذ طيار سعودي مطار القاهرة الدولي من كارثة محققة، الأربعاء، كما أنقذ حياة 106ركاب إضافة إلى طاقم الطائرة، بعد اكتشاف عطل في المكابح الخاصة بالطائرة حيث نجح في الهبوط اضطرارياً بنجاح.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة حالة الطوارئ فجر امس الأربعاء انتظاراً لهبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية قادمة من الدمام بعد تعرضها لعطل خلال الرحلة.

وقال مصدر مسؤول بمطار القاهرة وفق ما اوردت قناة العربية ، إن برج المراقبة تلقى بلاغاً من قائد رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 321 والقادمة من الدمام يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للهبوط اضطرارياً بعد تعطل جهاز المكابح الخاص بالطائرة، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم حيث انتشرت سيارات المطافئ والإسعاف على جوانب ممر الهبوط لمتابعة هبوط الطائرة واستقبال الركاب.

وأضاف أن الطيار السعودي نجح في الهبوط بسلام، وتم إنزال الركاب وعددهم 106 إلى صالة الوصول رقم 3 واستدعاء فريق من الفنيين والمتخصصين لفحص مكابح الطائرة وإصلاحها قبل عودتها للدمام مرة أخرى.

شام تايمز

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