وزارة الخارجية : أسماء الناجحين بالمرحلة الثالثة من مسابقة تعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أسماء الناجحين في المرحلة الثالثة من مسابقة تعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين لوظيفة رئيس ومعاون رئيس شعبة دبلوماسي.

وبينت الوزارة في إعلانها اليوم أن المقبولين سيشاركون في المرحلة الرابعة من المسابقة “الدورة التدريبية في المعهد الدبلوماسي” التي ستقام في مكتبة الأسد اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح الـ 22 من الشهر الجاري حتى الـ 21 من الشهر القادم مشيرة إلى أنه سيتم في نهاية الدورة الإعلان عن أسماء الناجحين وفق العدد الذي تقرره الوزارة.

وأوضح الإعلان أنه يمكن الاطلاع على أسماء المتأهلين على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي ديوانها ومراكز المحافظات.

كما يمكن الاطلاع على أسماء المتأهلين على الموقع الالكتروني للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.

وكانت الوزارة أعلنت في كانون الثاني الماضي عن مسابقة لتعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين لشغل وظيفة رئيس ومعاون رئيس شعبة دبلوماسي من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والإجازة في عدد من الاختصاصات حيث تقدم الراغبون بالاشتراك فيها بطلبات إلى الوزارة بين الـ 24 من كانون الثاني والـ 25 من شباط الماضيين.

سانا

شام تايمز

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