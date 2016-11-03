الاقتصاد السورية تحدد قيمة المطبوعات الصادرة عن المناطق الحرة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة القرار رقم /820/ ، المتضمّن تحديد قيمة المطبوعات والوثائق التي يقوم الصندوق التعاوني “بالمؤسسة العامة للمناطق الحرة” بطباعتها، وذلك ضمن إطار تنفيذ سياسة الحكومة في تفعيل دور الصناديق التعاونية والبحث عن إيرادات إضافية تساهم في تحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الحالية، وضبط وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والسيارات في المناطق الحرة.

وبحسب بيان لها، فقد اوضحت الوزارة أن عملية البحث عن مطارح تحسّن أوضاع العاملين، تأتي تنفيذاً لتعليمات الأمن والسلامة المهنية والآداب العامة، بما يساهم في دعمهم ومنحهم إعانات (زواج- ولادة -وفاة -نهاية خدمة -طبابة لأفراد العامل -عمليات جراحية -مساعدة اجتماعية وإنسانية -قروض دون فوائد).

ولفت البيان إلى أن إصدار هذا القرار جاء بعد التواصل مع لجنة المستثمرين في المناطق الحرة بغية تفعيل دورها المهم لأنها شريك حقيقي في التخطيط والترويج لعمل المناطق الحرة مثل (الاشتراك في المؤتمرات والمعارض والندوات وإقامتها -التواصل مع المستثمرين والإدارة – تمثيل المستثمرين في الخارج والداخل).

شام تايمز

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