الخارجية السورية : سنصدر بيانا في حال تأكد إرسال مصر قوات إلى سوريا

قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، نقلا عن مصدر في الخارجية السورية قوله إن “الوزارة ستصدر بيانا حول أنباء عن إرسال مصر قوات إلى سوريا، في حال تأكد الأمر”، دون أن ينفي المصدر أو يؤكد صحتها.

وذكرت وسائل إعلام أن مصر تعتزم إرسال قوات إلى سوريا في إطار مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الرئيس بشار الأسد، لكن لم يصدر عن القاهرة أي إعلان أو نفي بهذا الخصوص.

وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الشهر الماضي، إلى إن “مصر تتطلع لحل الأزمة السورية وتعمل للتوصل إلى حل سياسي والتوافق حوله مع المجتمع الدولي”، مؤكداً استمرارها بـ “تحفيز كافة الأطراف للخروج من دائرة العنف”

وجاءت تصريحات شكري بعد ايام على زيارة رسمية لرئيس المجلس الوطني اللواء علي مملوك ولقائه مسؤولين امنيين مصريين.

شام تايمز

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