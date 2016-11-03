تنظيم (YPG) الكردي يتحدث عن “تعهد خطير” من التحالف حول الرقة

ضمن السباق المحتدم بين تركيا وقوات سوريا الديموقراطية المعروفة اختصاراً “قسد” والتي يتزعمها تنظيم “وحدات الحماية” الكردي (YPG) حول الظفر بسبق “الوصول أولاً” إلى مدينة الرقة، عاصمة تنظيم “الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، روجت “قسد” أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) تعهد بأنها ستقود معركة السيطرة على الرقة، وذلك بعد استبعاد تركيا، في خطوة من شأنها أن تثير غضب واستفزاز أنقرة التي كررت مؤخراً تحذيرها من مشاركة تنظيمات تعتبرها “إرهابية” في عملية تحرير الرقة.

فقد خرج “طلال سلو” المتحدث باسم “قوات سوريا الديموقراطية” ليعلن عقد اتفاق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن بأن “قسد” ستقود عملية السيطرة على مدينة الرقة، وذلك بعد حسم قضية عدم مشاركة تركيا فيها بشكل نهائي.

تصريحات المتحدث باسم “قوات سوريا الديموقراطية” تأتي تأكيداً لتصريحات أدلى بها الجنرال “ستيفن تاونسند” الذي يعتبر أكبر قائد عسكري أمريكي في العراق، قبل نح أسبوع قال فيها إن ” مقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية YPG سيكونون جزءاً من القوة التي ستعزل مدينة الرقة معقل داعش في سوريا”، معتبراً أنها “القوة الوحيدة” التي تتمتع بالقدرة على هذه المهمة.

وكان وزير الدفاع الاميركي قد أعلن مؤخراً أن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة سيبدأ “في الأسابيع المقبلة”، حيث رجح وقتها أنه “من المرجح أن تعمل الولايات المتحدة مع حليفتها تركيا لاستعادة الرقة”، وأضاف “نحن نعمل بشكل واسع مع الجيش التركي في سوريا” وقد أثمر ذلك عن نتائج كبيرة.

يشار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى مؤخراً استعداد بلاده للمشاركة في عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة في سوريا، بشرط استبعاد المليشيات الكردية من الهجوم، في حين حذر مسؤولين أتراك من تفجر صراع عرقي في الرقة، في حال شاركت “وحدات حماية الشعب” الكردية في معركة السيطرة على المدينة.

شام تايمز

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