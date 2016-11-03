روسيا تتهم مسلحين باستغلال تعليق الضربات الروسية فوق حلب لمواصلة هجماتها

اتهمت هيئة الاركان الروسية, يوم الخميس, المعارضة المسلحة باستغلال تعليق طلعات الطيران الروسي والسوري في حلب لمواصلة هجماتها على مواقع الجيش السوري والأحياء الخاضعة لسيطرة الحكومة, في غرب المدينة والتي اسفرت عن مقتل العشرات.

ونقلت وكالات انباء روسية عن رئيس إدارة العمليات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي, قوله ان ” قصف المسلحين لغرب حلب لم يتوقف، وتم تسجيل 64 حالة قصف أدت إلى مقتل 127 مواطنا وإصابة 254″.

واضاف رودسكوي ان “المجموعات المسلحة استغلت تعليق طلعات الطيران الروسي والسوري في منطقة عمقها 10 كيلومترات حول حلب، وبدأت يوم 28 تشرين الأول عمليات قتالية عنيفة، وحاولت التوغل في الجزء الشرقي للمدينة باتجاه أكاديمية الأسد”.

وكانت روسيا هددت, في وقت سابق, بعدم قدرتها على تمديد الوقف المؤقت للضربات الجوية في مدينة حلب, في حال استمرت الفصائل المسلحة في هجماتها على الأرض, كما سبق ان اتهمت مقاتلي المعارضة بمهاجمة المدنيين في مدينة حلب .

واشار رودسكوي الى ان قادة المجموعة الإرهابية “نور الدين زنكي”، التي يصنفها الغرب على أنها معارضة معتدلة، أعلنوا أن فصائلهم لن تغادر شرق حلب وستستمر في القتال”.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان هدنة إنسانية جديدة في مدينة حلب يوم الجمعة المقبل، لمدة 10 ساعات, في حين رفضت المعارضة المسلحة ذلك.

وكانت موسكو أعلنت عن تعليق تحليق الطيران السوري والروسي فوق حلب منذ اكثر من اسبوع, في وقت اطلقت المعارضة المسلحة معركة تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

وجاءت المعركة بعد انتهاء الهدنة الانسانية في مدينة حلب, التي اعلنت عنها روسيا مؤخرا, بهدف تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، والمسلحين من المدينة, والتي جاءت بعد ضغوطات وادانات دولية واسعة وانتقادات لروسيا حول تعاونها مع النظام السوري في استهداف المدينة.

شام تايمز

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