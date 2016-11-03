“قوات سوريا الديمقراطية” ترفض أي دور تركي في عملية انتزاع الرقة من “داعش”

رفضت “قوات سوريا الديمقراطية”, يوم الخميس, أي مشاركة تركية في عملية استعادة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن طلال سيلو المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” إن” قوات سوريا الديمقراطية” هي القوة الوحيدة التي ستشارك في عملية تحرير الرقة”, رافضة “الدور التركي في هذه العملية”.

وياتي ذلك في وقت تتحدث اميركا وتركيا عن مشاورات تجرى بين الطرفين من اجل المشاركة في عملية اخراج تنظيم “داعش” من الرقة, حيث ابدت تركيا استعداها لدعم عملية تحرير الرقة , في حال لم تشارك فيها القوات الكردية السورية, في حين اعلنت واشنطن ان المعركة قريبة ولن تتعاون مع النظام السوري في هذ العملية.

وكانت وزارتي الدفاع الامريكية والبريطانية أعلنتا, مؤخرا, ان الهجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) سيبدأ خلال الأسابيع القادمة, إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف، يوم الأربعاء، عن تأجيل الولايات المتحدة توجيه معارك التحالف الدولي نحو تحرير الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الى “أجل غير مسمى”.

يشار الى ان التنظيم يسيطر على كامل محافظة الرقة منذ العام 2014 باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى، اللتين تسيطر عليهما قوات “سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات “حماية الشعب الكردية” أبرز مكوناتها.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

يشار الى ان تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” يضم جماعات مسلحة كردية وعربية ويتلقى الدعم من الولايات المتحدة.

شام تايمز

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