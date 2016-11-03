تركيا تصف مباحثات قائد الجيش التركي مع الروس بشأن سوريا بأنها “بناءة”

وصفت تركيا, يوم الاربعاء, المباحثات التي اجراها قائد الجيش التركي خلوصي آكار مع نظرائه الروس بشان الوضع في مدينة حلب والقتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش), بانها “بناءة”.

واوضح بيان للجيش التركي , الذي نقلته وكالة (رويترز) أن “القضايا التي تناولتها المحادثات تضمنت التوصل إلى تسوية بشأن الاشتباكات في سوريا وتطبيع الوضع في حلب فضلا عن مواصلة تطوير التنسيق بين الدولتين بهدف إنهاء التهديد الذي يمثله داعش “.

واشار بيان للجيش التركي الى ان المحادثات جرت في جو بناء”.

وكان قائد القوات المسلحة آكار زار روسيا يوم الثلاثاء برفقة رئيس المخابرات لبحث التعاون العسكري والتطورات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن “روسيا وتركيا شكلتا فرقا دبلوماسية وعسكرية واستخباراتية مشتركة لدراسة كافة المسائل السورية والإقليمية والعسكرية”, مشددا على الأهمية البالغة التي يكتسبها الحوار الروسي التركي لإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاءت المباحثات بعد اسابيع على زيارة قام بها الرئيس الروسي الى مدينة اسطنبول, حيث اجرى مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان وتم الاتفاق على دعم مبادرة دي ميستورا بشان حلب و ايصال المساعدات الى المدينة.

واتفقت موسكو وانقرة آب الماضي، على تطبيع العلاقات الثنائية ، بعد تلقي بوتين رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتذر فيها عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سو-24 التي أسقطها سلاح الجو التركي في أجواء سوريا منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

وتتباين مواقف روسيا وتركيا بشأن الأزمة السورية، ففي وقت تقدم فيه روسيا الدعم للنظام والرئيس بشار الأسد، تقوم تركيا بدعم وتمويل فصائل معارضة مسلحة، فضلاً عن اتهامات روسيا لتركيا بفتح أراضيها لعبور “الإرهابيين” للداخل السوري، والتعامل مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) عبر شراء النفط منه.

شام تايمز

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