وزير الدفاع الأمريكي : معركة الرقة قريبة.. ونتواصل مع تركيا بشأن دورها فيها .. زعيم داعش واثق بالنصر” ويدعو الى غزو تركيا

قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر, يوم الأربعاء, إن معركة انتزاع الرقة من تنظيم “دعش” ستكون قريبة, والمحادثات مستمرة مع تركيا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه .

ونقلت وكالة “رويترز” عن كارتر قوله, في مؤتمر صحفي, “سنواصل الحديث مع تركيا بشأن دورها في السيطرة في نهاية المطاف على الرقة لكننا نمضي قدما الآن في العملية وفقا لخطتنا”.

وجاء ذلك بعد ساعات من اعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تتعاون مع النظام في سوريا في تحرير مدينة الرقة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي.

وأضاف كارتر “ننوي الذهاب إلى هناك قريبا بالقوة القادرة على عمل ذلك وتطويق مدينة الرقة السيطرة النهائية عليها , ونواصل الحديث مع تركيا بشأن ذلك وبشأن دور محتمل لتركيا في ذلك في وقت لاحق”.

وكان كارتر قال, الأسبوع الماضي, إن واشنطن تتوقع أن تتداخل عملية الرقة مع المعركة الجارية لاستعادة الموصل من يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتحدثت واشنطن وانقرة مؤخرا عن مشاورات تجرى بين الطرفين من اجل المشاركة في عملية اخراج تنظيم “داعش” من الرقة.

وأوضح كارتر أن م”قاتلي وحدات حماية الشعب الكردية سيتم إدراجهم كجزء من القوة لعزل المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم.”

وأعلنت تركيا, يوم الجمعة الماضي, أنها مستعدة لدعم عملية تحرير الرقة من “داعش” فقط في حال لم تشارك فيها القوات الكردية السورية.

وسبق وهددت تركيا على لسان عدد من مسؤوليها, انها لن تشارك في أي عملية تهدف الى السيطرة على الرقة معقل “داعش”, في حال شارك الاكراد فيها. محذرة من أن التعاون مع “وحدات الشعب الكردية”, التي تعبرها واشنطن حليفة لها, في العملية يعرض سوريا للخطر.

وكانت وزارتي الدفاع الامريكية والبريطانية أعلنتا, مؤخرا, ان الهجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) سيبدأ خلال الأسابيع القادمة. إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف، يوم الأربعاء، عن تأجيل الولايات المتحدة توجيه معارك التحالف الدولي نحو تحرير الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الى “أجل غير مسمى”.

يشار الى ان التنظيم يسيطر على كامل محافظة الرقة منذ العام 2014 باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى، اللتين تسيطر عليهما قوات “سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات “حماية الشعب الكردية” أبرز مكوناتها.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

بأول رسالة له بعد بدء معركة الموصل … زعيم داعش واثق بالنصر” ويدعو الى غزو تركيا

عبر زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) أبو بكر البغدادي, يوم الخميس, عن “ثقته بالنصر”, في أول رسالة له بعد أن بدأت قوات عراقية بدعم من التحالف الدولي هجوما لاستعادة الموصل أخر مدينة كبيرة تحت سيطرة التنظيم في العراق, داعيا مقاتليه الى مواصلة القتال ضد القوات العراقية في الموصل ,كما دعا الى شن هجمات في تركيا والسعودية

وبحسب وكلاات انباء, فقد عبر البغدادي, في رسالة صوتية نشرها أتباعه على الإنترنت , عن “ثقته بالنصر”, ودعا أهل الموصل إلى قتال “أعداء الله”.

وقال زعيم “داعش” لمن سماهم “قوافل الاستشهاديين “حولوا ليل الكافرين نهارا وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا”.

ودعا زعيم تنظيم “داعش” مقاتلي التنظيم لعدم الانسحاب أو الهرب من مواجهة القوات التي تهاجم معقله في الموصل”.

وبدأت قوات الأمن العراقية ومقاتلو البشمركة الأكراد الهجوم على الموصل بالعراق في 17 تشرين الأول بدعم جوي وبري من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

من جانب آخر, دعا البغدادي الى غزو تركيا وقال “أيها الموحدون.. لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة”.

وطلب البغدادي من مقاتلي الدولة الإسلامية أن يطلقوا “نار غضبهم” على القوات التركية التي تقاتلهم في سوريا ونقل المعركة إلى تركيا.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش قال, مؤخرا, إن بلاده تريد أن تبدأ عملية استعادة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا بعد اكتمال عمليتي الموصل ودرع الفرات.

و يواصل فيه الجيش التركي عملياته في ريف حلب الشمالي, والتي بدأت 24 آب الماضي, حيث تمكنت فصائل معارضة سورية, مدعومة من تركيا, من السيطرة على مدينة جرابلس بالكامل، بعد معارك مع “داعش”, كما انتزعت عدة قرى في جنوب غرب المدينة من الاكراد والتنظيم منها منطقة دابق وصوران الاستراتيجيتين.

كما دعا البغدادي أتباعه إلى شن هجمات في السعودية واستهداف قوات الأمن ومسؤولي الحكومة وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام لمشاركتهم “أمم الكفر لحرب الإسلام والسنة في العراق والشام” وقال “أعيدوا عليهم الكرة تلو الكرة”.

وكانت السعودية أعلنت مؤخراعن تفكيكها خلايا “إرهابية” مرتبطة بتنظيم “داعش” حاولت استهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت رسمية.

ويشار الى ان آخر رسالة صوتية للبغدادي كانت في كانون الأول 2015, حيث أعلن “النفير العام” جهاداً لأتباعه وخاصةً في السعودية التي هاجمها لتشكيلها “التحالف الإسلامي”, كما طمأن فيها أتباع التنظيم وأنصاره بأن الضربات الجوية التي تنفذها روسيا والتحالف الذي تقوده أمريكا فشلت في إضعاف التنظيم في سوريا.

شام تايمز

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