الرئيس اللبناني ميشال عون يكلف سعد الحريري رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون, يوم الخميس, زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية, فقد صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيان استدعى فيه عون الرئيس سعد الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة.

وكلف الحريري بتشكيل الحكومة بعد نيله 110 أصوات من أصل 127 في الاستشارات النيابية التي استمرت يومين, بحسب وكالات أنباء.

وجاء ذلك بعد أن قام عون, الحليف الوثيق لـ “حزب الله”, لمدة يومين, بإجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة وهو المقعد المحجوز للسنة في إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان. وفي اليوم الأول من الاستشارات حصل الحريري على العدد الكافي من الأصوات التي يحتاجها.

وبهذا يعود الحريري الى السرايا الحكومية للمرة الثانية وذلك بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2011.

ويشار الى ان وزراء “حزب الله” وحلفاؤه أطاحوا بحكومة الحريري الأولى عام 2011 عندما استقالوا من مناصبهم, فيما كان مجتمعا في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

شام تايمز

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