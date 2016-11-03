12 قتيلاً واكثر من 200 جريح بينهم مصور قناة (العالم) بقذائف على احياء بحلب

سقط 12 قتيلا واصيب أكثر من 200 اخرين بجروح, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف و”رصاص متفجر” على عدة احياء بمدينة حلب.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان عدد ضحايا القذائف والرصاص المتفجر على احياء حلب الجديدة والموكامبو والمشارقة وكلية الاداب بلغ 12 قتيلاً وأكثر من 200 جريحا ,من بينهم مصور في قناة العالم”.

وكان 8 اشخاص اصيبوا بجروح, امس الاربعاء, جراء سقوط قذائف صاروخية وهاون على حيي الحمدانية والزهراء بحلب.

كما سقط 3 قتلى وأصيب 5 بجروح, يوم الاثنين, جراء سقوط قذائف صاروخية على حيي الحمدانية وحلب الجديدة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

شام تايمز

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