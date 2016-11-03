بالفيديو .. شركة أمريكية تقدم أكواباً مصنوعة من رماد الأشخاص الذين تحبهم !

تقدم شركة أمريكية منتجاً فريداً من نوعه، من خلال تصنيع أكواب وأواني مصنوعة من رماد الموتى ليحتفظ بها أقاربهم وأحباؤهم.

وكان الفنان جوستن كرو قد قدم مشروعاً فنياً استخدم فيه رماد الموتى للمرة الأولى لتصنيع أواني الطعام في العام الماضي، وبعد أن انهالت عليه الطلبات من قبل أصدقائه ومعارفه لتصنيع مثل هذه الأواني، قرر تحويل الفكرة إلى مشروع تجاري، وباتت شركته اليوم تقدم للناس فرصة الحفاظ على ذكرى أمواتهم من خلال دمج رمادهم في أواني الطعام المستخدمة بشكل يومي.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، في عام 2015 اشترى كرو 200 عظم بشري من تاجر، وقام بسحقها وتحويلها إلى رماد، ومن ثم خلطها مع الصلصال لتصنيع مجموعة من الأكواب والأطباق. والمثير للاهتمام أن كرو وضع إعلاناً في البداية لشراء العظام، وتلقى ثلاثة ردود في أول يوم، ومن بينها رسالة من امرأة هددت بمحاسبته على هذا العمل.

وعلى الرغم من أن كرو كان ينوي الاكتفاء بمشروع واحد، إلا أن حصوله على طلبات من أصدقائه بتحويل رماد أحبابهم إلى أكواب وأواني منزلية، شجعه على تأسيس شركة خاصة لهذا الغرض.

ويقول كرو إن دمج رماد شخص ما في الأواني المنزلية، هو وسيلة لغرس ذكرى الأموات من خلال التعامل معها في الحياة اليومية، حيث يمكن أن تتذكر قصص جدتك وأنت تتناول كوباً من القهوة عند الصباح.

شام تايمز

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