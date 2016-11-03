الشرطة الأمريكية تعتقل رجل أنقذ فتاة من التحرش الجنسي !

ألقت الشرطة القبض على مغني راب على الرغم من أنه أنقذ فتاة تعرضت للتحرش الجنسي من رجل مخمور في إحدى الحافلات وسط مدينة نيويورك الأمريكية.

وأظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام مغني الراب مويس مورانسي بإنقاذ فتاة من تحرش رجل ثمل في إحدى الحافلات قبل أن تقوم الشرطة باعتقاله مع المعتدي.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قال مويس، بأنه منع رجلاً مخموراً من التحرش بفتاة في الحافلة. وأنه ضرب الرجل واحتجزه حتى قدوم الشرطة. غير أن ما حدث بعد ذلك أدهش مويس، إذ قامت الشرطة باعتقاله.

وكتب مويس على صفحته على فيس بوك معلقاً على ما حدث: ” كنت في طريقي إلى الاستوديو عندما صعد رجل ثمل إلى الحافلة وبدأ بالتحرش اللفظي بفتاة كانت تجلس بجانبي. وبدأ يتحرش بها جسدياً الأمر الذي أثار غضبي”.

وأضاف مويس: “عندما اعترضت على ما يقوم به، أطلق عبارات عنصرية ضدي واستمر بالتحرش بالفتاة، فقمت بضربه وتعنيفه وأمسكت به حتى وصلت الشرطة. ولكني فوجئت باعتقال الشرطة لي”.

وبعد التحقيق معه أطلقت الشرطة سراح الموسيقي ولم توجه له أي تهمة، بينما وجهت للمعتدي تهمة التحرش الجنسي بفتاة قاصر بحسب صحيفة الديلي ستار البريطانية.

شام تايمز

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