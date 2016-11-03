بيل يدخل تاريخ ريال مدريد بصاروخ في ليجيا وارسو

حقق النجم الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، إنجازًا تاريخيًا، خلال مواجهة ليجيا وارسو البولندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح بيل، التسجيل للفريق الملكي بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى سكنت في المقص الأيسر بعد مرور 57 ثانية فقط.

وبات هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ نادي ريال مدريد طوال مشاركاته في البطولات الأوروبية.

يذكر أن العملاق المدريدي حامل لقب المسابقة العام الماضي، وصاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 11 مرة

كووورة

شام تايمز

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