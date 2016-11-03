الاتحاد الإنجليزي ينتفض ضد مورينيو بعقوبات صارمة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء، العقوبات الموقعة ضد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بسبب تجاوزه ضد الحكام في آخر جولتين من البريميرليج.

وأشار البيان، إلى أنه تم تغريم مورينيو 50 ألف جنيه إسترليني، نتيجة تعليقاته ضد التحكيم قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف بيان الاتحاد، أن مورينيو اعترف أيضًا بتلفظه ضد الحكم مارك كلاتنبرج الذي أدار المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد أمام بيرنلي، مما أدى إلى طرد المدرب البرتغالي بين الشوطين، وجلوسه في المدرجات.

وأوضح أنه وفقًا لهذه المخالفة، فإنه تمت معاقبة مورينيو بجلوسه في المدرجات لمباراة واحدة، ليقود اللقاء المقبل أمام سوانزي سيتي من مقاعد الإداريين بملعب ليبرتي ستاديوم.

وتشمل العقوبة أيضًا تغريم المدير الفني البرتغالي 8 آلاف جنيه إسترليني.

كووورة

شام تايمز

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