بوروسيا دورتموند ينفرد بالصدارة بهدف في سبورتينج لشبونة

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور ال16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، مساء اليوم الأربعاء، على استاد “سيجنال ايدونا بارك” في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بدور المجموعات في “الشامبيونز ليج”.

سجل الكولومبي أدريان راموس هدف الفوز لبوروسيا دورتموند من رأسية متقنة مستغلا عرضية زميله ماثياس جينتير في الدقيقة (12).

ورفع فريق بوروسيا دورتموند رصيده الى (10 نقاط) في المركز الاول بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني (8 نقاط)، والذي تعادل مع مضيفه ليجا وراسو البولندي (3-3)، في المقابل تجمد رصيد سبورتينج لشبونة عند (3 نقاط) في المركز الثالث قبل ليجا وارسو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

لعب الألماني توماس توخيل ، مدرب دورتموند، بطريقة (4-1-4-1) معتمدا على تشكيلة مكونة من :بوركي، جينتير، سوكراتيس، بارترا، جويريرو، فييجل، بوليسيتش، كاسترو، جوتزة، عثمان ديمبيلي، راموس، واستبعد المدرب الأماني نجم هجومه الجابوني لاسباب فنية في مفاجأة كبيرة.

على الجانب الأخر، لعب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب سبورتينج لشبونة، بطريقة (4-2-3-1) معتمدا على تشكيلة مكونة من :روي باتريسيو ، أوليفيرا ، سيميدو ، كواتيس ، زيجلير ، شيليتو ، كارفاليو ، سيزار ، مارتنا ، رويز ، لوك.

هدد أصحاب الأرض مرمى الضيوف عبر تسديدة جوليان فيجل مرت بجوار القائم (7)، وكان دورتموند الفريق الأفضل والأكثر استحواذا وانتشارا هجوميا.

جاء هدف بوروسيا دورتموند من كرة عرضية من الجانب الأيمن عبر جينتير لعبها أدريان راموس برأسه قوية مرت على يسار حارس سبورتينج لشبونة داخل الشباك في الدقيقة (12).

اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة ومن احداها تمكن البرتغالي جيلسون مارتينز من تسديد كرة قوية تصدى لها بوركي ببراعة (27)، تبعه جيلسون مارتينيز بتسديدة قوية مرت بجوار القائم (31)، ورد الامريكي بوليسيتش بتسديدة لدورتموند مرت فوق العارضة (34).

بحث الضيوف عن ادراك التعادل وسدد برونو سيزار كرة قوية مرت بجوار القائم (38)، لكن محاولات أصحاب الأرض لتعزيز النتيجة كانت مستمرة، وكاد الألماني جونزالو كاسترو بتسديدة تصدى لها روي باتريسو ،حارس سبورتينج لشبونة، في الدقيقة (38)، تبعه ماثياس جينتير بتسديدة أبعدها باتريسو في الدقيقة (42)، بينما مرت تسديدة ديمبيلي بجوار القائم ومحاولة اخرى من البرتغالي رافائيل جوريرو مرت فوق القائم لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم دورتموند على سبورتينج لشبونة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب دورتموند بالبديل اندريه شورله على حساب عثمان ديمبلي ، في المقابل دفع مدرب سبورتينج بالبديل الهولندي باس دوست بدلا من مواطنه لوك كاستاينوس.

بحث الضيوف عن ادراك التعادل وسدد الكوستاريكي براين رويز كرة مرت بجوار القائم قبل ان يتبعه زميله جيلسون مارتينز بتسديدة تصدى لها حارس دورتموند (49)، وتبعه البرازيلي برونو سيزار بتسديدة مرت فوق العارضة (52).

دفع مدرب سبورتينج بتبديله الثاني بمشاركة أدريين سيلفا على حساب برونو سيزار (58)، وبعدها سدد جوريرو كرة قوية تصدى لها روي باتريسيو (60)، ورد البديل ادريين سيلفا بتسديدة قوية لسبورتينج لشبونة مرت بجوار القائم (66).

اجرى مدرب دورتموند تبديلاته بمشاركة البولندي لوكاش بيشتشيك والالماني سباستيان رود على حساب جونزالو كاسترو وماريو جوتزه (69)، وبعدها سدد سيلفا لاعب سبورتينج لشبونة كرة قوية مرت فوق العارضة (71).

دفع مدرب سبورتينج بأخر أوراقه بمشاركة الصربي لازار ماركوفيتش بدلا من الكوستاريكي براين رويز (78)، لكن تمركز اللعب في وسط الملعب في الدقائق الاخيرة للقاء وغابت الفرص والفاعلية عن مهاجمي الفريقين لتنتهي المباراة بفوز ثمين لبوروسيا دورتموند على سبورتينج لشبونة بهدف نظيف.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes