انتحار خادمة مصرية بعد اتهامها بالسرقة

فضّلت خادمة مصرية الانتحار على اتهامها بالسرقة من قبل السيدة التي تعمل لديها، وتقوم على خدمتها في منطقة الطالبية بالقاهرة.

وألقت الفتاة بنفسها من الطابق الثالث، عقب تقديم بلاغ ضدها لقسم الشرطة، دون استدعائها أو إجراء أي تحقيق معها، أو اتخاذ موقف قانوني ضدها.

ووفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، بدأت الواقعة رسميًا، بتلقي رجال الأمن بلاغًا، بإلقاء فتاة في العقد الثالث من العمر نفسها من الطابق الثالث، بسبب اتهام السيدة التي تعمل لديها، بسرقة بعض الممتلكات الخاصة بها.

وتبين من تحريات رجال الأمن، أن السيدة تقدمت ببلاغ ضد الخادمة “ب.ص” 25 عامًا، تتهمها بالسرقة، إلا أن الأخيرة قامت بالانتحار.

وتحرر عن الواقعة المحضر الرسمي اللازم، لتتولى النيابة العامة التحقيق، بعد أن قررت دفن الجثة، عقب الكشف الطبي عليها.

شام تايمز

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