رئيس بايرن ميونخ : على شفاينشتايغر الرحيل عن يونايتد

دعا رئيس نادي بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، النجم المخضرم باستيان شفاينشتايغر، إلى الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي، رغم عودته إلى التدريبات ضمن صفوف الفريق الأول.

وظل شفاينشتايغر (32 عاماً) يشارك في التدريبات، ضمن فريق الشباب بالنادي الإنكليزي منذ تولي منصب المدير الفني، البرتغالي جوزيه مورينيو، خلفاً للويس فان غال خلال الصيف، واستبعد قائد المنتخب الألماني السابق من حسابات الفريق الأول.

لكن لاعب خط وسط بايرن السابق، عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وقد ذكر تقرير إخباري ألماني أن اللاعب ضاعف جهوده خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يبدو استعداد للعودة إلى المشاركة من جديد.

ورغم ذلك قال رومينيغه، الذي انتقد مورينيو لاستبعاد شفاينشتايغر، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: “أتمنى له أن يجد حلاً بمجرد بدء سوق الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني)”.

وأبدى رومينيغه دهشته من جديد إزاء تعامل مورينيو مع الوضع قائلاً: “المشاركة في التحول من جيل من اللاعبين إلى آخر يعد مهما، ولكن يجب أن يتم بالتخطيط”.

ومن جانبه قال شفاينشتايغر، الذي أعلن في وقت سابق أن مانشستر يونايتد سيكون آخر محطة له في القارة الأوروبية، وأعلن استعداده لمساعدة الفريق حينما يطلب منه ذلك، عبر حسابه على تويتر: “عقب العودة للتدريبات، لدي شعور رائع اليوم، الفريق بحال رائع، والنتائج الإيجابية قادمة”.

( DPA )

شام تايمز

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