مدينة روسية تقترح ضم حلب كشقيقة لها بهدف تعزيز روح سكان المدينة

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، الثلاثاء، إن السلطات المحلية في مدينة فولغوغراد اقترحت “ضم مدينة حلب كشقيقة لها”، في إطار سعيها إلى ما وصفته بتعزيز “روح سكان المدينة السورية التي دمرتها الحرب”.

ونقلت سبوتنيك عن حاكم منطقة فولغوغراد، أندريه باتشاروف، قوله إن “قدامى الحرب والمنظمات غير الحكومية في منطقة فولغوغراد ناشدوا السلطات لإبرام اتفاقية توأمة بين مدينة فولغوجراد ومدينة حلب السورية”.

وأشارت الوكالة، في نسختها العربية، إلى أن باتشاروف تحدث عن اقتراح عقد اتفاقية توأمة مع حلب، في حفل افتتاح الدبلوماسية العامة تحت عنوان “حوار على نهر الفولغا: السلام والتفاهم في القرن الحادي والعشرين”.

وقال باتشاروف “قضية مكافحة الإرهاب هي توحيد العالم المتحضر بأسره، الجميع يعتمد علينا اليوم، وعلى الذين يدعمون حركة التوأمة، وخصوصا في الوقت الحالي تأتينا المطالبات.. لإبرام اتفاقية توأمة بين فولغوغراد وحلب”.

وذكرت سبوتنيك أن لفولغوغراد “25 مدينة شقيقة من بينها تورينو، كولونيا، هيروشيما، تورونتو، إيرفان، وإيزمير”.

شام تايمز

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