الإعلام الروسي عن وزير خارجية تركيا : مستعد أن أذهب شخصياً و أعتذر لأرملة الطيار الروسي

أعلن وزير الخارجية التركي أنه مستعد أن يذهب شخصياً ويقدم اعتذاره لأرملة الطيار الروسي الذي قتل نتيجة إسقاط طائرته”سوخوي-24″ على يد القوات التركية.

وقال الوزير التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة “روسيا 24”: لقد قلت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إني أريد تقديم الدعم المالي لعائلة الطيار الذي قتل ومقابلتها لتقديم الإعتذار إذا لم يكن لديها مانع.

وكان شقيق الطيار بافل بيشكوف أعلن بأن عائلة الطيار لن تقبل من الحكومة التركية أية تعويضات مالية.

وقال في وقت سابق نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي ياسين أكتاي، إن الطيار التركي اتخذ بنفسه قرار إسقاط الطائرة الروسية “سو-24” في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وأشار أكتاي إلى أن حادث الطائرة الروسية لم يكن واضحا تماما بالنسبة لتركيا.

وصرح أكتاي: “انتهاك المجال الجوي لمدة 17 ثانية وتكرار مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول بالطبع، ولكن إن تجاهلنا ذلك، فإن الطيار يتخذ قرار إسقاط الطائرة في الجو استرشادا بالقواعد، لكنه قادر على عدم إسقاطها في حال تم انتهاك المجال الجوي لفترة قصيرة وكانت الطائرة تعتزم الخروج”.

وأضاف “إسقاط الطائرة الروسية، التي كما اتضح كانت تغادر المجال الجوي يثير تساؤلات”، وأشار إلى أن تركيا دافعت عن تصرفات طيارها حتى لا يتم التشكيك بقواعد استخدام القوة.

(SPUTNIK)

شام تايمز

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