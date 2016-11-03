بدء نقل القصر بالحافلات من مركز اللاجئين قرب كاليه الفرنسية

بدأت حافلات في مغادرة موقع مخيم سابق للمهاجرين، بالقرب من مدينة “كاليه” شمال فرنسا الاربعاء، حيث تقل القصر إلى مراكز إيواء في مختلف أنحاء البلاد.

وأظهرت الصور التلفزيونية حافلات تغادر من مركز الحاويات، حيث كان يعيش حوالي 1500 من القصر، الذين ليسوا برفقة أحد منذ أن فككت السلطات مخيم مؤقت الاسبوع الماضي.

وذكر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في مقابلة بإحدى الصحف أوائل هذا الاسبوع، أن القصر سيغادرون أيضاً من الموقع، بعد أن تم إجلاء نحو 5000 بالغ من منطقة عشوائية قذرة ، حيث كان يأمل المهاجرون في أن تتاح لهم فرصة عبور القنال الانجليزي إلى بريطانيا.

وقال أولاند لصحيفة “لا فوا دو نور” في مقابلة نشرت الثلاثاء “في الايام المقبلة، لن يكون هناك أي قصر أجانب في كاليه”.

وأضاف أنه سيجرى نقلهم إلى مراكز إيواء في مختلف أنحاء فرنسا، حيث ستدرس السلطات البريطانية طلبات للم شمل الاسر عبر القنال.

وذكرت الصحيفة أن الحافلة الاولى غادرت صباح اليوم الاربعاء، والتي كانت تقل 43 قاصراً مضيفة أن 30 حافلة من المقرر أن تغادر خلال اليوم.

وتابعت الصحيفة أن 300 امرأة أخرى، إما بمفردها أو مع أطفال، سيتم نقلهن إلى مركز إيواء مؤقت قريب.

(DPA)

شام تايمز

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