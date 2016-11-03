تفاصيل جديدة عن الجريمة التي هزت الدنمارك .. جثث طفلتين سوريتين و أمهما داخل ثلاجة .. الزوج قتل زوجته وابنتيه وهرب إلى تركيا

كشفت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيلاً جديدة عن الجريمة التي هزت الدنمارك، عندما وجدت الشرطة جثث أم وطفلتيها داخل ثلاجة.

وقالت الصحيفة، إن اللاجئ السوري “حميد فريد م”، قتل زوجته شيرين وابنتيه ليندا (9 أعوام) ورندا (7 أعوام)، وهرب إلى تركيا.

الرجل البالغ من العمر 33 عاماً قام بجريمته يوم الجمعة الماضي (30/10) في شقة الزوجة قي آبينرا، وهرب بالتاكسي إلى فلنسبورغ في ولاية شليسفيغ هولشتين بألمانيا، ومنها إلى مطار هامبورغ ثم إلى تركيا.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها أن “الجاني استطاع الهرب لأن الجريمة لم تكتشف حتى مساء يوم الأحد ولذلك كان باستطاعته التحرك بحرية”.

كما نقلت عن “قاسم رشيد” الذي كان يساعد العائلة في الترجمة قوله إن “الزوج والزوجة يعيشان في شقتين منفصلتين .. الزوجة كانت تشعر براحة وسلام وتعيش حياة سعيدة في الدنمارك بعكس زوجها الذي كان يشعر ببعض من الحزن ويحلم بأن يعود بسرعة إلى سوريا فيما لم تكن شيرين ترغب بالعودة”.

وتختم الصحيفة بأن الجيران شاهدوا الأطفال للمرة الأخيرة يوم الجمعة بعد الظهيرة، وتعتقد الشرطة أن الزوج قتل زوجته أولاً، وبعد ساعات قتل طفلتيه.

شام تايمز

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