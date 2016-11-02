ألفيس: سأخبر أحفادي أنّي لعبت بجانب أفضل لاعب بالتاريخ

أجرى اللاعب البرازيلي الدولي دانيل ألفيس ظهير أيمن نادي يوفنتوس الحالي، وبرشلونة السابقة مقابلة مع مجلة ICON قبل أن يصبح لاعبًا رسميًا لنادي يوفنتوس في الصيف الماضي.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية ما جاء في مقابلة ألفيس حيث تحدث عن ميسي وقال :”لم يبهرني ما يقدمه ميسي في الملعب، فلقد رأينا الكثير من الأشياء معه ولقد ساعدنا على تحقيق الفوز، أعلم أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وقد فعل لنا أشياء عظيمة كشريك، ولكن هذا جزء من العمل، لقد أقنعني في أشياء أخرى مثل كيف هو عظيم كالأب”.

وأضاف :”عندما أعتزل سوف أرى مقاطع الفيديو لليو ميسي وأرى كم هو يملك من الموهبة، بعد سنوات عديدة من الآن سوف أظهر لأحفادي صوري بجانب ميسي وأقول لهم أنظروا هذا هو أفضل لاعب كرة في التاريخ وهو بجانبي”.

وتحدث عن فوز برشلونة على ريال مدريد 5-0 في عام 2010 وقال :”أشعر بالفخر لأنني انتميت يومًا لفريق يدربه جوارديولا، أتذكر الفوز 5-0 على ريال مدريد لقد كان فوزًا رائعًا ولم نكن ندرك أن ما نفعله كان أمرًا عظيمًا لقد كان العالم يعلم ما كنا قادرين عليه، ناردًا ما شعرت بالراحة في الملعب ولكن مع بيب فعلنا أشياء مذهلة”.

كووورة

شام تايمز

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