مورينيو: لا زلت صغيرًا.. وشفاينشتايجر خيار جديد

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو الحديث عن الحكام وخاصة مارك كلاتينبرج والذي طرده في المباراة السابقة في الدوري أمام بيرنلي، وذلك خلال مؤتمره اليوم قبل مواجهة فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويقول مورينيو قبل المباراة أمام فنربخشة :”لقد فزنا في مباراتين على أرضنا في الدوري الأوروبي وحصلنا على ست نقاط ووضعنا أنفسنا في وضع إيجابي في المجموعة”.

وعن استدعاء فيل جونز مجددًا قال :”لا أذكر متى آخر مرة كان فيل جونز جاهزًا لمباريات مانشستر، ربما عندما كنت في ريال مدريد ولعب أمامنا في دوري أبطال أوروبا، لا أتذكر أي مرة بعدها كان جاهزًا، إنه يعاني من الإصابات، ولقد عمل جيدًا الأسبوع الماضي”.

وأضاف :”نحن في موقف صعب لأننا فقدنا ثلاثة لاعبين في الدفاع، ربما لم يكن لديه الوقت الكافي ولكنه قد يلعب غدًا في ظل هذا الوضع الذي نمر به”.

وتابع :”لقد غيرت رأيي، الفائز الآن في الدوري الأوروبي يحصل على مقعد مباشرة في دوري الأبطال، بالنسبة للأندية الكبيرة الدوري الأوروبي له معنى جديد الآن، لكني لن أغير من نظريتي فالأندية الكبيرة مكانها في دوري الأبطال”.

وعن المباراة الماضية بين الفريقين والتي انتهت بفوز مانشستر يونايتد (4-1) قال :”لقد كانوا فريقًا قويًا أمامنا في أول نصف ساعة، ولكن بعد ذلك سجلنا هدفين واختلفت المباراة بشكل كبير وسجلنا فوزًا جيدًا”.

وواصل :”لديهم مدرب يملك الكثير من الخبرة وهو ديك أدفوكات، ولاعبين ذوي خبرة، أنا متحمس ولكني لست سعيد بنتائج الفريق ولكن الأداء الذي نقدمه جيد ويعجبني”.

وأكمل :”أسوأ ما يحدث للمدرب هو أن يشعر بالسلبية تجاه لاعبيه، لكني لدي شعور إيجابي تجاه اللاعبين، ولكن سلبي تجاه النتائج”.

وعن عودة الألماني شفاينشتايجر قال :”لقد اتخذنا القرار يوم الخميس الماضي ولكننا أبلغناه يوم الجمعة، لقد اتخذنا القرار لأنه من الأفضل أن نتدرب جميعًا في هذا الوقت العصيب ونكون يدًا واحدة، أحيانا تملك فريق من 24 أو 25 لاعب ولكن مع الإصابات فأنت لا ترى في التدريبات سوا 13 أو 14 لاعب، نحن بحاجة إليه في هذا الوقت”.

وأردف:”إنه الآن يعمل مع مدرب اللياقة البدنية ويحاول أن يكون أكثر استعدادًا، لو كان قراره الرحيل فسيكون أكثر استعدادًا ولكن لو قرر البقاء فسوف نملك خيارًا آخر بوجوده معنا”.

واختتم :”أنا الآن في النادي الذي رغبت أن أكون فيه، على الأقل سوف أبقى حتى نهاية عقدي، لا زلت صغيرًا في كرة القدم أنا أحب شغف هذه اللعبة”.

كووورة

شام تايمز

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