طبيبٌ سوريٌّ ينقذ حياة فتاةٍ بـ (ملقط شعر) في الدانمارك

أثار طبيبٌ سوريٌّ في الدانمارك إعجاب المواطنين هناك عندما أنقذ حياةٍ فتاةٍ أصيبت باختناقٍ أثناء تناولها الطعام في مطعمٍ تواجد فيه الطبيب مصادفةً، ونجح بإنقاذها بأدواتٍ من المطعم.

وكتبت إحدى السيدات الدانماركيات ممن شهدت على الحادثة: “قبل عدة أيام، وأثناء حضور اللاجئين السوريين لدروس اللغة الدنماركية، وخلال فترة الغداء، علقت عظمة سمكة (حسكة) في بلعوم إحدى الفتيات الموجودات في المطعم.

وتسبب ذلك بحالة ارتباك شديد بين الموظفين وبقية الموجودين، رافقه خوف حقيقي على حياة تلك الفتاة، خاصة أنّ هكذا أمر لا يحتمل التأخير حتى خمس دقائق.

وتتابع السيدة الدانمركية “ولكن ومن حسن حظ تلك الفتاة، فقد كان الطبيب السوري عبد القادر بي من ضمن الموجودين، ورغم أنّ المكان غير مجهز لإجراء العمليات الجراحية، ورغم عدم وجود أي أدوات جراحية، إلا أنّ الطبيب السوري قام (بسهولة بالغة) بنزع عظمة السمكة من بلعوم الفتاة”.

بعد ذلك كتب الطبيب عبد القادر على صفحته: “استغرب الدنماركيين بعد قيامي بنزع قطعه من عظم سمك من بلعوم مريضه متألمة في معهد اللغة، بأدوات بسيطة: ملعقة وضوء موبايل وملقط شعر”.

شام تايمز

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